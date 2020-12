Congiunzione Giove Saturno | a che ora e dove vedere la cometa di Natale

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Nel giorno del solstizio d'inverno , un fenomeno che non si osservava da circa 400 anni: questa seraandranno a sovrapporsi, vicini come lo sono stati solo nel 1623, creando l'effetto ...

ilpost : La congiunzione fra Giove e Saturno nel doodle di Google - andreabettini : Si avvicina la grande congiunzione di Giove e Saturno: il 21/12 saranno vicinissimi nel cielo. Lo spettacolo è bell… - vaniacavi : RT @angy_cocco: Buon solstizio d'inverno, transizione verso l'era acquariana e congiunzione Saturno/Giove...cosa potrebbe mai succedere ogg… - Maiosopraosotto : Gente! Pomeriggio tutti fuori, ben coperti con giacconi, sciarpe e mascherine e con il naso all'insù. Perchè dalle… - mlmairro : RT @ManfrediPotenti: Stasera ore 17.00, occhi puntati verso il tramonto... . -

Ultime Notizie dalla rete : Congiunzione Giove

1' di lettura 21/12/2020 - Un evento astronomico di portata storica è in arrivo. Oggi, lunedì 21 dicembre, i pianeti Giove e Saturno saranno in congiunzione; una grande congiunzione. I due giganti inf ...Congiunzione tra Giove e Saturno: non accadeva dal 1623. Solitamente i due pianeti appaiono più vicini nel cielo ogni 20 anni, ma soltanto raramente ...