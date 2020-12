Congiunzione Giove Saturno | a che ora e dove guardare Le info

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 21 dicembre 2020): oggi, lunedì 21 dicembre 2020, lo storico evento, in corso già da qualche giorno, risulterà particolarmente visibile. I due pianeti, infatti, appariranno più luminosi e – anche se rimarranno distanti centinaia di milioni di chilometri – più “vicini” del solito. Segui Termometro Politico su Google News: non accadeva da 400 anni: un fenomeno “storico”, basti pensare che si verifica ogni 400 anni (l’ultima volta è accaduto nel 1623) e solo una volta ogni 800 è visibile a occhio nudo. È in corso già da qualche giorno ma che oggi lunedì 21 dicembre 2020 diventerà particolarmente visibile per via della corrispondenza del solstizio di inverno ...