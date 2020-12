Congedo parentale da 7 a 10 giorni per i papà: la novità in Manovra (Di lunedì 21 dicembre 2020) novità per mamme e papà negli emendamenti alla Manovra 2021 approvati finora in commissione Bilancio alla Camera. Sale da 7 a 10 giorni il Congedo parentale obbligatorio per i papà. In pratica chi diventa papà, adotta oppure ottiene in affidamento un bambino o una bambina nel 2021, ha diritto complessivamente a 10 giorni di astensione dal lavoro interamente retribuiti. Lo stanziamento per la misura passa da 106,1 a 151,6 milioni di euro per il prossimo anno. Si ricorda che non si tratta di una misura strutturale, ma di una misura che deve essere di anno in anno prorogata e confermata. Non solo: è previsto uno stanziamento pari a 50 milioni per agevolare il ritorno al lavoro delle neo mamme. Le risorse sono destinate al sostegno e ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 dicembre 2020)per mamme enegli emendamenti alla2021 approvati finora in commissione Bilancio alla Camera. Sale da 7 a 10ilobbligatorio per i. In pratica chi diventa, adotta oppure ottiene in affidamento un bambino o una bambina nel 2021, ha diritto complessivamente a 10di astensione dal lavoro interamente retribuiti. Lo stanziamento per la misura passa da 106,1 a 151,6 milioni di euro per il prossimo anno. Si ricorda che non si tratta di una misura strutturale, ma di una misura che deve essere di anno in anno prorogata e confermata. Non solo: è previsto uno stanziamento pari a 50 milioni per agevolare il ritorno al lavoro delle neo mamme. Le risorse sono destinate al sostegno e ...

Dalla Cig per gli autonomi fino a 800 euro agli incentivi per l'automotive, passando per lo stop Iva su vaccini e kit diagnostici anti-Covid, passando per il bonus chef. Sono queste alcune delle misur ...

Dopo l'ok della Commissione, la manovra va in Aula domani. Ok alla proroga del Superbonus

Tra le modifiche più significative in questa fase di emergenza Coronavirus, il via libera all'assunzione a tempo determinato, dal primo gennaio per ...

Dalla Cig per gli autonomi fino a 800 euro agli incentivi per l'automotive, passando per lo stop Iva su vaccini e kit diagnostici anti-Covid, passando per il bonus chef. Sono queste alcune delle misur ...Tra le modifiche più significative in questa fase di emergenza Coronavirus, il via libera all'assunzione a tempo determinato, dal primo gennaio per ...