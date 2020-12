– Confesercenti Salerno chiede ristori immediati per i rappresentanti del mondo del food | “Rischiano di chiudere ora”

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 21 dicembre 2020) di Erika Noschese “Anche a Natale prevale la strategia del caos”. A puntare il dito il presidente provinciale diprovincia di, Raffaele Esposito che contesta l’ultima ordinanza del governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. “decreti, dpcm, ordinanze, obblighi ce cambiano colore dalla sera alla mattina. Un caos forse strategico ma sicuramente drammatico per tantissime attività commerciali che proprio in occasione delle festività natalizie speravano di poter arrotondare i propri guadagni confidando in un momentaneo allentamento delle misure restrittive”, ha dichiarato Esposito spiegando che ci sono imprenditori che non si sono mai fermati, hanno continuato a fatturare proprio perché lavorare in sicurezza è possibile. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia