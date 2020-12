Con la Fucini | la biblioteca è da viviere anche alla vigilia di Natale

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Per tutto il mese di dicembre, ogni giorno della settimana, eccetto le festività, lacomunale di Empoli offre un programma di attività on line, da lunedì 21 a mercoledì 30 dicembre. Ogni ...

Empoli, 19 dicembre 2020 - Per tutto il mese di dicembre, ogni giorno della settimana, eccetto le festività, la biblioteca comunale di Empoli offre un programma di attività on l ...Cinque serate in tutto dedicate alle passioni e alle relazioni del Fucini, sempre con uno sguardo fisso alla musica, alla pittura e naturalmente alla letteratura, senza tralasciare una serie di ...