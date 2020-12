Con il Governo Bolsonaro in Brasile il razzismo è peggiorato (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lo scorso 19 novembre in Brasile è stato ucciso João Alberto Silveira Freitas, un uomo nero picchiato da due agenti della sicurezza di un supermercato di Porto Alegre, che lo hanno ... Leggi su globalist (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lo scorso 19 novembre inè stato ucciso João Alberto Silveira Freitas, un uomo nero picchiato da due agenti della sicurezza di un supermercato di Porto Alegre, che lo hanno ...

matteosalvinimi : #Salvini: questo governo non ha mai avuto una “spinta propulsiva”. È nato con la precisa indicazione di “fermare Sa… - ricpuglisi : Vi spiego come funzionano i rapporti con persone come @udogumpel e molti dei #FacciamoRete: 1) se vai contro Salvi… - raffaellapaita : Il 7 gennaio si avvicina ma non è stata fatta chiarezza sulle modalità con cui il governo intende gestire il proble… - ianne_katia : RT @GiancarloDeRisi: Sgarbi si scatena contro il governo, 66 secondi terribili per Conte e i ministri: 'Questo esecutivo merita la forca, m… - arquer12 : RT @GiancarloDeRisi: Sgarbi si scatena contro il governo, 66 secondi terribili per Conte e i ministri: 'Questo esecutivo merita la forca, m… -