Comunali | la Lega prova il colpo a Napoli | ma i voti scarseggiano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Da “Non siamo merdaccia Levantina o Mediterranea“ come ci ricordava il sempre verde Mario Borghezio a “torna capitale” è un attimo. Dopo anni di insulti, fantomatiche indipendenze padane, e in maggior luogo demenziale razzismo becero nei confronti dei meridionali, il Carroccioilda biliardo: presentarsi alledi. Severino Nappi, coordinatore dellain città, annuncia la chiamata alle armi. E ha sorpresa rispondono ben 17 consiglieri municipali. Ma la scalata al Comune partenopeo sembra più alta di quella dell’Everest. Stando ai dati diffusi da Il Sole 24 ore – sull’ultima tornata elettorale delle regionali campane di settembre – il logo con Alberto da Giussano ha uno scarso 4% in tutta l’area ...