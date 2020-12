Come è dolce il libro di Chiara Francini | sembra di leggere un Decamerone firmato Pixar

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Per quali ragioni, in un momento non facile per nessuno ma ancor di più per chi scrive i libri e li vende, unIl cielo stellato fa le fusa, di, va in ristampa a meno da un mese della sua uscita in libreria? Non è un thriller, non è undi ricette (anche se l’alimentazione, e la sua vestale toscana, vi giocano un ruolo incisivoquello di un caratterista in una commedia), non è scritto da Saviano o Bruno Vespa. La storia? Riecheggia un classico dei classici. Per un’intera settimana, a causa di una quarantena improvvisa – di cui non viene specificata la causa: una reticenza per la quale ogni lettore è grato alla sua autrice – gli invitati ad un convegno su cibo e letteratura, provenienti da vari paesi in un borgo sopra Firenze, passano il tempo ...