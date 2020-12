Come è andato il bonus mobilità (Di lunedì 21 dicembre 2020) In totale sono stati finanziati 558.725 acquisti di mezzi di trasporto ecosostenibili, per 215 milioni di euro Leggi su ilpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) In totale sono stati finanziati 558.725 acquisti di mezzi di trasporto ecosostenibili, per 215 milioni di euro

matteosalvinimi : #Salvini: dal presidente Mattarella sono andato per il rischio fallimento delle aziende e per i tanti posti di lavo… - AntoVitiello : Ulteriori conferme di come sia andato l'incontro con l'agente di #Calhanoglu: e' stato un dialogo cordiale e costru… - ilpost : Come è andato il bonus mobilità - ZaraFrank4 : Se tutto va come è sempre andato, da domani si allungano le giornate. Non mi stupirei se quest’anno non funzionasse così però. - FecciaBz : RT @lucacerasuolo: Suarez ha ammesso di conoscere le risposte del test e di essere andato a Perugia con un pre-accordo con la Juventus. Or… -

Ultime Notizie dalla rete : Come andato Come è andato il bonus mobilità Il Post