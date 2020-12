CNH | la Carovana Solidale di Iveco ha donato 1 200 pacchi alimentari in Brasile

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – Quest’anno ladi– l’iniziativa natalizia a favore dei più bisognosi del marchio globale di veicoli commerciali di CNH Industrial – ha portato più di 1.200di generia tre città dello Stato di Bahia, nel nord-est del: Floresta Azul, Serra Grande e Taboquinha. Per fare ciò i conducenti dei veicolihanno fatto squadra col famoso chef brasiliano Batista. “Dopo un anno turbolento,– si legge in una nota – ha portato un po’ di gioia natalizia a chi ne aveva bisogno”. Le città, situate a circa 400 chilometri dalla capitale dello stato di Bahia, Salvador, per un totale di circa 6.000 abitanti, sono state scelte per il tasso molto basso di sicurezza alimentare e di indice di sviluppo ...