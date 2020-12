Clementino | il dramma della droga | ecco come ne sono uscito

Ultime Notizie dalla rete : Clementino dramma

ViaggiNews.com

Clementino racconta dramma vissuto con la droga. Il rapper fa luce su quei momenti oscuri e parla di come ne è uscito. Clemente Maccaro, conosciuto da tutti come Clementino è un rapper molto amato dal ...La conduttrice di The Voice Senior è intervenuta a Oggi è un altro giorno. La confessione in diretta spiazza il pubblico ...