Cinema e tv in lutto | morta l’attrice volto iconico delle sitcom L’annuncio della famiglia | “Mancherà a tutti”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 21 dicembre 2020) “È con enorme tristezza che laannuncia la sua morte a seguito di una gloriosa carriera come attrice molto amata in teatro, televisione e. Era conosciuta da così tante generazioni, per così tanti ruoli diversi, etanto ai bambini di oggi e a quelli che sono abbastanza grandi da ricordarla sin dall’inizio”. “Nostra madre aveva la personalità più astuta e vibrante e faceva ridere la gente ovunque andasse. Era una grande lettrice, amante dell’arte e narratrice. Ha contribuito in modo volontario al mondo teatrale attraverso il suo coinvolgimento nella costruzione del Royal Exchange Theatre, insieme al marito Michael Elliott, e il suo sostegno per l’Actor Center e la Ladies ‘Theatrical Guild”.Rosalind Knight èall’età di 87 anni.televisiva, ...