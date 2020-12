Ciclocross | slitta il rientro di Fabio Aru Rinviata la gara di Bassano del Grappa

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 dicembre 2020)Aru doveva tornare inneldomenica 27 dicembre nella prova del Trofeo Triveneto didel, ma, a causa delle nuove disposizioni del DPCM Natale, lain questione è stataal 24 di gennaio. Niente, dunque, per il sardo, il quale, se volesse fare un po’ di cross, ora, dovrebbe per forza di cose andare in Belgio, ove si gareggia quasi ogni giorno nel periodo natalizio, o al limite in Svizzera, dove è in programma, il 2 di gennaio, la prova finale dell’EKZ Tour che si tiene sul tracciato di Hittnau. A questo punto, verosimilmente, almeno per questa stagione,riporrà nel cassetto il sogno del ritorno al. E’ molto difficile, infatti, vedere corridori che ...