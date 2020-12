Ciclocross, gli eventi durante le feste di Natale: Superprestige e Coppa del Mondo il 26-27 dicembre. Orari, programma, tv (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il grande circuito internazionale del Ciclocross non si ferma neanche durante le feste natalizie. Di fatti, dopo la tappa di Coppa del Mondo di Namur, andata in scena nella giornata di ieri, i big del fuoristrada proseguiranno la loro corsa in Belgio con il settimo appuntamento del Telenet Superprestige a Heusden-Zolder di sabato 26 dicembre, e la terza tappa di Coppa del Mondo in quel di Dendermonde, domenica 27. L’ultima tappa del Superprestige a Gavere, ha visto il dominio del britannico Tom Pidcock. Per l’occasione, a livello di classifica generale, Toon Aerts è riuscito a recuperare un punto al leader Eli Iserbyt, e ora si trova a -4. Ma il Folletto Fiammingo ha un margine abbastanza rassicurante sul rivale. A ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il grande circuito internazionale delnon si ferma neanchelenatalizie. Di fatti, dopo la tappa dideldi Namur, andata in scena nella giornata di ieri, i big del fuoristrada proseguiranno la loro corsa in Belgio con il settimo appuntamento del Teleneta Heusden-Zolder di sabato 26, e la terza tappa didelin quel di Dendermonde, domenica 27. L’ultima tappa dela Gavere, ha visto il dominio del britannico Tom Pidcock. Per l’occasione, a livello di classifica generale, Toon Aerts è riuscito a recuperare un punto al leader Eli Iserbyt, e ora si trova a -4. Ma il Folletto Fiammingo ha un margine abbastanza rassicurante sul rivale. A ...

