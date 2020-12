Ciclismo | la Bahrain McLaren annuncia ufficialmente il cambio di nome in Bahrain Victorious

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Lahato oggi, tramite il suo sito web, ildiin. Come si sapeva ormai da mesi,, in forte difficoltà a causa della crisi economica dovuta alla pandemia, ha deciso di ritirare la sponsorizzazione e, così, il sodalizio mediorientale dovrà appoggiarsi solamente al Regno del. Il fondatore della squadra, il principe Shaikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, ha così spiegato la scelta del nuovo: “Ilè uno degli sport più duri in assoluto, il quale richiede dedizione, perseveranza e spirito di sacrificio. Il...