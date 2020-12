Ciclismo | Julian Alaphilippe corteggiato dall’AG2R Citroën come leader per il Tour de France 2022

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Il contratto del campione del mondo in caricacon la Deceuninck-QuickStep terminerà la prossima stagione, e sicuramente, nei prossimi mesi, le altre formazioni del circuito internazionale non staranno lì a guardare, per tentare il tutto per tutto in modo da accaparrarsi il Moschettierese. Anzi, c’è già chi ha mostrato un fortissimo interesse per lui, e stiamo parlando dell’AG2R. “Non ci tireremo indietro nel vedere quali saranno le nostre possibilità”, ha affermato il team manager della formazione transalpina Vincent Lavenu al quotidianose Sud Ouest, sottolineando la volontà di ingaggiareper ildeper il ...