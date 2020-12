Chieti, esplosione in una fabbrica di munizioni: almeno tre morti (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sarebbero almeno 3 le vittime di un'esplosione avvenuta in una fabbrica di munizioni nella zona marina di Casalbordino, in provincia di Chieti. Evacuata la zona. Al lavoro diverse squadre di vigili ... Leggi su leggo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sarebbero3 le vittime di un'avvenuta in unadinella zona marina di Casalbordino, in provincia di. Evacuata la zona. Al lavoro diverse squadre di vigili ...

MediasetTgcom24 : Chieti, esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio: ci sono vittime #Casalbordino - TgLa7 : #Chieti, #esplosione in una fabbrica fuochi d'artificio a #Casalbordino : ci sarebbero #vittime - SkyTG24 : Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio in provincia di Chieti: ci sono vittime - monika_mazurek : RT @Adnkronos: #Chieti, esplosione in fabbrica fuochi d'artificio: 3 morti - Anto_Matti1987 : RT @MediasetTgcom24: Chieti, esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio: ci sono vittime #Casalbordino -