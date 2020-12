“Chiesa muore se non testimonia Dio”/ Il teologo Melina: “punire gli abusi non basta” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il teologo Molina commenta l'analisi di Papa Benedetto XVI sulla crisi della Chiesa: “non basta punire gli abusi orrendi, serve tornare a testimoniare il primato di Dio” Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 21 dicembre 2020) IlMolina commenta l'analisi di Papa Benedetto XVI sulla crisi della: “nongliorrendi, serve tornare are il primato di Dio”

sembra che la Chiesa stia morendo nelle anime, il testo vuole aiutare a far sì che la Chiesa possa di nuovo rinascere nelle anime», così spiega il teologo Livio Melina oggi intervistato da “La Verità” ...

Muore per infarto il commerciante Giorgio Novaretti: aveva 50 anni ed era figlio del presidente Ascom

Giorgio Novaretti aveva seguito le orme del padre, titolare di un negozio di fiori, e si occupava di giardini e floricoltura. Il rosario è fissato per domani (martedì) nella chiesa parrocchiale di ...

