Chi è Madalina Ghenea | la nuova fidanzata di Nicolò Zaniolo?

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Ecco chi è, lafiamma del calciatoreLa storia d’amore trae Sara Scaperotta sembra essere giunta definitivamente al capolinea questa volta. Tanti gli indizi che lo confermano, i due hanno smesso di seguirsi su Instagram e non si mostrano più insieme da tempo. Dopo la rottura con Sara sembra esserci già un nuovo amore nella vita del calciatore della Roma. Si tratta di, una bellissima modella rumena. In passato divenne nota soprattutto per aver affiancato Amadeus al Festival di Sanremo nel 2016. La modella esulle loro Instagram Stories hanno pubblicato un disegno molto simile in cui si mostrano insieme. Questo curioso dettaglio fa ...