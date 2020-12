Chi è il responsabile del più grande cyber-attacco finanziario d’Italia (Di lunedì 21 dicembre 2020) È un fiorentino di 34 anni il responsabile di quello che la Polizia postale ha identificato come il “più grande attacco cyber-finanziario in Italia, uno dei più grandi mai realizzati nel mondo nel settore delle cryptovalute”. Un “buco” pari a 120 milioni di euro sulla piattaforma informatica hackerata Bitgrail, oltre 230.000 risparmiatori truffati. La polizia postale italiana pone così “una pietra miliare a livello mondiale nel settore delle indagini sulle cryptovalute, con un’indagine unica nel suo genere ad alto impatto tecnologico”. IL responsabile Gli investigatori della Polizia postale di Firenze e della sezione crimini finanziari del Servizio centrale della Polizia postale in Roma, e con l’ausilio del personale della Guardia di finanza della Sezione di Polizia giudiziaria della ... Leggi su formiche (Di lunedì 21 dicembre 2020) È un fiorentino di 34 anni ildi quello che la Polizia postale ha identificato come il “piùin Italia, uno dei più grandi mai realizzati nel mondo nel settore delle cryptovalute”. Un “buco” pari a 120 milioni di euro sulla piattaforma informatica hackerata Bitgrail, oltre 230.000 risparmiatori truffati. La polizia postale italiana pone così “una pietra miliare a livello mondiale nel settore delle indagini sulle cryptovalute, con un’indagine unica nel suo genere ad alto impatto tecnologico”. ILGli investigatori della Polizia postale di Firenze e della sezione crimini finanziari del Servizio centrale della Polizia postale in Roma, e con l’ausilio del personale della Guardia di finanza della Sezione di Polizia giudiziaria della ...

