Chi è Alessandro Pontin, l’uomo che ha massacrato i figli prima di suicidarsi (Di lunedì 21 dicembre 2020) Omicidio suicidio Trebaseleghe: Alessandro Pontin è il falegname di della provincia di Padova che ha ucciso i suoi figli. Li ha sgozzati con un coltello da cucina dopo averli rincorsi per la casa e poi si è tolto la vita. l’uomo recentemente si era reinventato esperto di discipline olistiche e massaggi plantari. Il nonno dei bambini inorridito ha affermato: «Che razza di uomo è uno così? Mia figlia era andata anche dai carabinieri a raccontare le sua stranezze. Ma ora noi come viviamo senza i ragazzi?». >> Padova, padre uccide i figli a coltellate e poi si suicida Omicidio Trebaseleghe: Alessandro sgozza i suoi figli Alessandro Potin ha deciso di uccidere i suoi due figli, Francesca di 15 anni e Pietro di 13, ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) Omicidio suicidio Trebaseleghe:è il falegname di della provincia di Padova che ha ucciso i suoi. Li ha sgozzati con un coltello da cucina dopo averli rincorsi per la casa e poi si è tolto la vita.recentemente si era reinventato esperto di discipline olistiche e massaggi plantari. Il nonno dei bambini inorridito ha affermato: «Che razza di uomo è uno così? Miaa era andata anche dai carabinieri a raccontare le sua stranezze. Ma ora noi come viviamo senza i ragazzi?». >> Padova, padre uccide ia coltellate e poi si suicida Omicidio Trebaseleghe:sgozza i suoiPotin ha deciso di uccidere i suoi due, Francesca di 15 anni e Pietro di 13, ...

