Che cosa significa il doodle sulla congiunzione fra Giove e Saturno (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nella giornata di oggi, 21 dicembre 2020, diamo ufficialmente il benvenuto all’inverno. Si compie, infatti, il solstizio d’inverno, ovvero il momento in cui il Sole, raggiunto nel suo moto apparente il valore massimo di declinazione negativa, genera il dì più corto dell’anno. Ma quest’anno l’evento che sancisce a livello astronomico l’inizio della stagione più fredda (ma anche l’allungarsi delle giornate) è in buona compagnia: come ci ricorda il doodle pubblicato sull’homepage di Google, infatti, oggi ricorre anche un altro importante evento astronomico, ovvero la congiunzione fra Giove e Saturno, detta anche Grande congiunzione in quanto vede protagonisti i due più grandi pianeti del nostro sistema solare. I due giganti si trovano infatti allineati, venendo a formare quello che può sembrare un unico e ... Leggi su wired (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nella giornata di oggi, 21 dicembre 2020, diamo ufficialmente il benvenuto all’inverno. Si compie, infatti, il solstizio d’inverno, ovvero il momento in cui il Sole, raggiunto nel suo moto apparente il valore massimo di declinazione negativa, genera il dì più corto dell’anno. Ma quest’anno l’evento che sancisce a livello astronomico l’inizio della stagione più fredda (ma anche l’allungarsi delle giornate) è in buona compagnia: come ci ricorda ilpubblicato sull’homepage di Google, infatti, oggi ricorre anche un altro importante evento astronomico, ovvero lafra, detta anche Grandein quanto vede protagonisti i due più grandi pianeti del nostro sistema solare. I due giganti si trovano infatti allineati, venendo a formare quello che può sembrare un unico e ...

