Centrato un 5 al Superenalotto con una schedina giocata al bar | vinti quasi 48mila euro

(Di lunedì 21 dicembre 2020) SANT'ANGELO IN VADO - Le Marche anticipano il Natale grazie al. Nell'estrazione di sabato 19 dicembre, infatti, è statoa Sant'Angelo in Vado (PU), un '5' da 47.935,13. La ...

vivereurbino : Festa anticipata a Sant'Angelo in Vado grazie al SuperEnalotto, centrato un 5 da quasi 48mila euro… - infoitcultura : SiVinceTutto SuperEnalotto: centrato il '6' a Scandicci (FI) - StabiaChannel : #Cronaca #Santa Maria la Carità - Superenalotto, centrato un 5 da oltre 5mila euro LEGGI LA NEWS:… - GrottaNews : Attualità - SuperEnalotto, centrato un '5' da 23mila euro a Grottaminarda - Irpinia Report - PressGiochi : SiVinceTutto SuperEnalotto: centrato il '6' a Scandicci (FI): -

Ultime Notizie dalla rete : Centrato Superenalotto

Corriere Adriatico

Nell’estrazione di sabato 19 dicembre, infatti, è stato centrato a Sant’Angelo in Vado (PU) un “5” da quasi 48 mila euro. La schedina baciata dalla fortuna è stata giocata presso lo Spidy Bar in via ...SANT'ANGELO IN VADO - Le Marche anticipano il Natale grazie al SuperEnalotto. Nell’estrazione di sabato 19 dicembre, infatti, è stato centrato a Sant’Angelo in Vado (PU), ...