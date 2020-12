Cecilia Capriotti e la doccia “chic” prima del GfVip – VIDEO (Di lunedì 21 dicembre 2020) La doccia di Cecilia Capriotti prima della puntata del GfVip sta facendo girare la testa a tutti i maschietti. La nuova concorrente è riuscita subito a mettersi in mostra. Nella… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ladidella puntata delsta facendo girare la testa a tutti i maschietti. La nuova concorrente è riuscita subito a mettersi in mostra. Nella… Questo articolo è stato pubblicato per lavolta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

GrandeFratello : Prontissima a varcare la Porta Rossa! Cecilia Capriotti è una nuova concorrente di #GFVIP! - GiorgiaMastu : Ma parliamo un po’ di Cecilia Capriotti che voleva sedersi al posto della nostra queen Stefania ?? #GFVIP - LaVipera6 : Non Cecilia Capriotti chic che intinge il cotton Fioc di saliva per pulire le sbavature della matita #GFVIP - croqueticas : RT @dayane_mello_fp: @EliaAntonella ANTONELLA REGINA CHE NON SEI ALTRO , SMASCHERA QUELLA FALSA DI CECILIA CAPRIOTTI , PERCHÉ ALLA D’URSO S… - dayane_mello_fp : @EliaAntonella ANTONELLA REGINA CHE NON SEI ALTRO , SMASCHERA QUELLA FALSA DI CECILIA CAPRIOTTI , PERCHÉ ALLA D’URS… -