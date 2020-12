Cecilia Capriotti: chi è il marito Gianluca Mobilia? – Tutto su di lui (Di lunedì 21 dicembre 2020) Cecilia Capriotti è da molti anni legata sentimentalmente a Gianluca Mobilia. La coppia si è conosciuta nell’ estate 2014 durante una vacanza a Panarea. Cecilia è entrata venerdì 18 Dicembre nella Casa del Grande Fratello Vip, ed è la sua seconda partecipazione ad un reality show, dopo che qualche anno fa ha preso parte a L’Isola dei famosi. Vediamo di scoprire qualcosa in più su Gianluca Mobilia. È lui l’uomo che sta accanto alla Capriotti da oramai più di sei anni, ed i due insieme hanno costruito una famiglia. Nel 2016 è nata la loro primogenita Maria Isabelle, e la coppia non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia. Di Gianluca Mobilia non sappiamo moltissime cose. Sappiamo che è un imprenditore di ... Leggi su giornal (Di lunedì 21 dicembre 2020)è da molti anni legata sentimentalmente a. La coppia si è conosciuta nell’ estate 2014 durante una vacanza a Panarea.è entrata venerdì 18 Dicembre nella Casa del Grande Fratello Vip, ed è la sua seconda partecipazione ad un reality show, dopo che qualche anno fa ha preso parte a L’Isola dei famosi. Vediamo di scoprire qualcosa in più su. È lui l’uomo che sta accanto allada oramai più di sei anni, ed i due insieme hanno costruito una famiglia. Nel 2016 è nata la loro primogenita Maria Isabelle, e la coppia non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia. Dinon sappiamo moltissime cose. Sappiamo che è un imprenditore di ...

