C'è un'altra frase choc sulla Ruta "Cerca sempre quello di Pierpaolo" - (Di lunedì 21 dicembre 2020) Francesca Galici Anche una battuta di cattivo gusto contro Maria Teresa Ruta, presa di mira dai concorrenti del Gf Vip. Stavolta è Giulia Salemi a infierire sulla conduttrice Il Gf Vip 5 è caratterizzato dalle polemiche attorno ai concorrenti. Non c'è mai stata un'edizione come questa, durante la quale in poco più di tre mesi ci sono state ben quattro espulsioni: due per bestemmia, una per razzismo e una per sessismo. Un'edizione senz'altro movimentata, che oltre ai casi che sono stati considerati meritevoli di espulsione ha visto anche altri episodi che hanno catturato l'attenzione del pubblico a casa, sempre attento a quanto accade al di là della porta rossa grazie alla diretta (quasi) 24 ore su 24 garantita sul canale Mediaset Extra. Solo 3 giorni fa, Filippo Nardi è stato squalificato dal gioco per le sue ...

