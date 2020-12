C’è Posta per te anticipazioni: Gianni Morandi tra gli ospiti della nuova edizione (Di lunedì 21 dicembre 2020) Finalmente è trapelata con ufficialità la data d’inizio del programma strappalacrime del sabato sera, C’è Posta per te. Maria De Filippi porterà in scena nuove ed emozionanti storie a partire da sabato 9 gennaio alle ore 21.30 circa. Oltre ad essere trapelata la data di inizio della trasmissione, però, sono state rese note anche altre anticipazioni. Esse riguardano soprattutto gli ospiti che prenderanno parte alla nuova edizione e alcune dinamiche. Tra i personaggi che saranno chiamati nella corte di Queen Mary ci sarà anche Gianni Morandi. Andiamo a vedere tutti i dettagli trapelati fino ad ora. ospiti, data di inizio e anticipazioni di C’è Posta per te C’è Posta per te tornerà in ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 21 dicembre 2020) Finalmente è trapelata con ufficialità la data d’inizio del programma strappalacrime del sabato sera, C’èper te. Maria De Filippi porterà in scena nuove ed emozionanti storie a partire da sabato 9 gennaio alle ore 21.30 circa. Oltre ad essere trapelata la data di iniziotrasmissione, però, sono state rese note anche altre. Esse riguardano soprattutto gliche prenderanno parte allae alcune dinamiche. Tra i personaggi che saranno chiamati nella corte di Queen Mary ci sarà anche. Andiamo a vedere tutti i dettagli trapelati fino ad ora., data di inizio edi C’èper te C’èper te tornerà in ...

