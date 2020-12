C'è il nuovo virus, voli speciali per evitare lo stop della Dakar (Di lunedì 21 dicembre 2020) Preoccupazione per l'edizione 2021 della Dakar. È l'effetto della sospensione di tutti i voli internazionali da e per l'Arabia Saudita per una settimana. Persino l'ingresso via terra e mare nel più ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 21 dicembre 2020) Preoccupazione per l'edizione 2021. È l'effettosospensione di tutti iinternazionali da e per l'Arabia Saudita per una settimana. Persino l'ingresso via terra e mare nel più ...

StefanoGuerrera : Cose che farei prima della fine dell’anno per iniziare meglio quello nuovo: TOGLIERE LA CONNESSIONE INTERNET A CHI… - Corriere : Virus, il nuovo ceppo britannico è più pericoloso dei precedenti? - Agenzia_Italia : Nuovo ceppo del virus in Gran Bretagna, Johnson convoca una riunione d'emergenza - infoitinterno : Lotta al virus e ripartenza economica, Fontana guarda al nuovo anno: 'Non mi occupo di rimpasto' - zazoomblog : Nuovo ceppo del virus in Gb. Johnson annuncia nuove restrizioni nelle aree più colpite - #Nuovo #ceppo #virus… -