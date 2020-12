(Di lunedì 21 dicembre 2020) L'emozione dei giovanissimi scolari dell'Istituto Comprensivo "Pizzigoni-Carducci" ha dato un senso profondo e costruttivo alla prima parte della mattinata rossazzurra, vissuta in città da una rappresentanza del Calcio: accolti con garbo ed entusiasmo dal dirigente scolastico Fernando Rizza e guidati dal promotore dell’iniziativa, il nostro Direttore Commerciale e Marketing Sergio Santagati, Emanuelee Michelehanno dialogato con gli studenti, sottolineando in particolare l’importanza dell’istruzione e del rispetto delle norme a tutela della salute. L’incontro odierno è un’espressione della ferma volontà di coltivare il fondamentale rapporto con il territorio e con i giovani, che rappresentano il futuro del Calcio. ITA Sport Press.

ItaSportPress : Catania, Pecorino e Emmausso vanno a...scuola - - Catania : ???? Pecorino ed Emmausso alla 'Pizzigoni-Carducci': il Catania incontra i bambini a scuola ?? - ideaRACatania : ?VITERBESE, TABÙ SFATATO. Prima del 13 dicembre 2020 gli etnei non avevano mai violato a domicilio la tana dei leon… - DiaRiossazzurro : RT @SportSicilia: Viterbese-#Catania 1-2: la felicità dei bomber rossazzurri Sarao e Pecorino (foto Galtieri, diritti riservati) https://t.… - CataniaToday : Potenza-Catania, probabili formazioni: Pecorino out, Piccolo titolare -

Ultime Notizie dalla rete : Catania Pecorino

TUTTO mercato WEB

Adesso bisognerà capire come mister Raffaele vorrà gestire il proprio centravanti, con Pecorino che scalpita e Reginaldo pronto ... è che a turno tutti stanno garantendo il loro contributo perchè il ...Il Catania ha sostenuto in mattinata, a Torre del Grifo, il primo allenamento in vista della sfida al Catanzaro in programma mercoledì alle 15:00. Mister Giuseppe Raffaele ha disposto lo svolgimento d ...