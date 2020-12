Catania-Catanzaro mercoledì 23 dicembre alle 15 00 al “Massimino”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 21 dicembre 2020) La Lega, preso atto che il 232020 è prevista la disputa della gara, programmata allo Stadio “Angelino Nobile” di Lentini e preso atto che la società CalcioS.p.A. ha richiesto di poter disputare presso lo Stadio “Angelo” dila gara in oggetto.Considerato che la società CalcioS.p.A. in data 212020 ha comunicato l’avvenuto completamento dei lavori di manutenzione straordinaria del manto erboso, che hanno interessato lo Stadio “Angelo” di;- vista la documentazione prodotta per il rispetto dei Criteri Infrastrutturali di Lega Pro per la Stagione 2020- 2021;- nelle more della presentazione dell’istanza di rientro;la Lega Italiana ...