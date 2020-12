Castelnuovo | Tagliasacchi emette ordinanza anti-affollamento

Ultime Notizie dalla rete : Castelnuovo Tagliasacchi

Toscana Notizie

Prima volta in forma ufficiale da neo assessore regionale alle Infrastrutture per. Stefano Baccelli che ha incontrato i sindaci. L’investimento totale è di 10 milioni ...CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – Si è svolta presso l’Unione ... Alla presenza del sindaco Andrea Tagliasacchi si sono tenute le premiazioni che, tra le 28 forme in gara, hanno portato riconoscimenti ad ...