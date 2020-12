Caso Suarez, il contenuto dell’esame farsa: l’intercettazione è clamorosa (Di lunedì 21 dicembre 2020) Continua a tenere banco il Caso Suarez nel calcio italiano. E’ stata aperta un’indagine sul test svolto dal calciatore uruguaiano per ottenere la cittadinanza necessaria per il trasferimento di mercato in un altro Paese. Tutto è nato dopo la rottura tra l’attaccante ed il Barcellona, tanti club si sono fiondati sul calciatore, tra questi anche la Juventus. Tutto è saltato anche per i tempi tecnici e alla fine Suarez ha accettato il corteggiamento dell’Atletico Madrid. Nelle ultime ore sono emersi altri dettagli, il calciatore ha ammesso di essere stato a conoscenza del contenuto della prova, ma nonostante ciò la preparazione non è stata all’altezza. Il contenuto dell’esame di Suarez Il contenuto dell’esame dell’attaccante Luis ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 21 dicembre 2020) Continua a tenere banco ilnel calcio italiano. E’ stata aperta un’indagine sul test svolto dal calciatore uruguaiano per ottenere la cittadinanza necessaria per il trasferimento di mercato in un altro Paese. Tutto è nato dopo la rottura tra l’attaccante ed il Barcellona, tanti club si sono fiondati sul calciatore, tra questi anche la Juventus. Tutto è saltato anche per i tempi tecnici e alla fineha accettato il corteggiamento dell’Atletico Madrid. Nelle ultime ore sono emersi altri dettagli, il calciatore ha ammesso di essere stato a conoscenza deldella prova, ma nonostante ciò la preparazione non è stata all’altezza. IldiIldell’attaccante Luis ...

realvarriale : Credo cha la Procura della Figc dovrà necessariamente occuparsi del caso. - Gazzetta_it : #CasoSuarez Le verità di Suarez: “Sapevo i contenuti del test di italiano”. Tutti i dettagli - ZZiliani : Nella foto “National Geographic”: il procuratore FJGC valuta il da farsi dopo le indiscrezioni trapelate da Perugia… - CalcioWeb : Nuovi clamorosi dettagli sul caso #Suarez: il contenuto dell'esame farsa - FBlanconegro : RT @EdoardoMecca1: Sperano tutti che la Juve vada in serie B per il caso #Suarez ma non hanno ancora capito che in questo modo vincerebbero… -