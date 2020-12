Caso Brexit-Variante Covid, l’appello di Conftrasporto a De Micheli per camionisti italiani (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – Variante Covid più Brexit uguale caos. Descrive così la situazione drammatica che migliaia di camionisti e camioniste stanno vivendo in questo momento Conftrasporto-Confcommercio che con una nota si unisce all’allarme lanciato oggi dalle associazioni degli autotrasportatori francesi. In viaggio da e verso il confine con la Gran Bretagna, sono infatti bloccati senza la possibilità di entrare né di uscire dal Regno Unito, con i punti più critici nell’Eurotunnel di Calais e agli imbarchi di Dover. l’appello del presidente Paolo Uggè è rivolto alla ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli perché intervenga presso le autorità francesi ed europee per trovare una soluzione che consenta agli autotrasportatori italiani di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) –piùuguale caos. Descrive così la situazione drammatica che migliaia die camioniste stanno vivendo in questo momento-Confcommercio che con una nota si unisce all’allarme lanciato oggi dalle associazioni degli autotrasportatori francesi. In viaggio da e verso il confine con la Gran Bretagna, sono infatti bloccati senza la possibilità di entrare né di uscire dal Regno Unito, con i punti più critici nell’Eurotunnel di Calais e agli imbarchi di Dover.del presidente Paolo Uggè è rivolto alla ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola Deperché intervenga presso le autorità francesi ed europee per trovare una soluzione che consenta agli autotrasportatoridi ...

Davide Serra: "La variante Covid rinvierà la ripresa, ma solo di tre mesi"

Il fondatore di Algebris vede il ritorno alla normalità nel 2022. Sulla Brexit: il non accordo farà più male a loro che a noi ...

