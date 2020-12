Cashback: come ottenere 150 euro in tre mosse. Tanti (piccoli) importi e alleanze in famiglia (Di lunedì 21 dicembre 2020) I consigli per ottenere il massimo del bonus, a cosa si deve fare attenzione e le imperfezioni nel sistema Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 21 dicembre 2020) I consigli peril massimo del bonus, a cosa si deve fare attenzione e le imperfezioni nel sistema

lorepregliasco : Riassunto: - Non ci sono divieti - Ci sono anzi precisi incentivi per fare acquisti, come il cashback - Però non b… - AlessLongo : Se pago la bolletta o l'imu in ufficio con pos, come forse solo negli anni 90, prendo il cashback. Se uso rid o pag… - pdnetwork : Né il cashback né la lotteria degli scontrini consentono al Governo di schedare gli acquisti di nessuno: gli unici… - chrcapuano : RT @youngandrico: Cioè come cazzo funziona sto #cashback non l’ho capito, i soldi della rata dell’Università non me li hanno conteggiati ne… - youngandrico : Cioè come cazzo funziona sto #cashback non l’ho capito, i soldi della rata dell’Università non me li hanno conteggi… -