Cashback | 2 | 5 milioni le carte PagoBANCOMAT già iscritte

(Teleborsa) – A due settimane dall'inizio del Cashback di Natale sono oltre 2,5 milioni le carte PagoBANCOMAT registrate dall'App IO, ovvero circa la metà dei cittadini iscritti al Cashback. È quanto segnala Bancomat in una nota Come ricorda l'azienda, "per concorrere all'Extra Cashback di Natale occorrono solo 10 operazioni: sono validi tutti gli acquisti effettuati tramite dispositivi fisici di accettazione, come i POS, e di qualsiasi importo" Infine, Bancomat segnala che da oggi è on air una campagna digitale per comunicare l'unicità del progetto ed informare i cittadini sulle modalità di adesione all'iniziativa, realizzata in collaborazione con Wavemaker.

