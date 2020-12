Casertana-Viterbese | Romano chiarisce | “Inutile gridare allo scandalo | ci siamo solo attenuti alle regole”

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Cial protocollo.Così Marco, numero uno dellaintervenuto in seguito alla sfida tra la sua compagine e la. Tale match ha fatto discutere non poco e continua a tenere banco a causa dei diversi positivi al Covid 19 tra le file del club campano, costretto comunque a disputare l'incontro come da protocollo FIGC. L'esito dei test rapidi effettuati prima della partita avrebbero evidenziato le positività di ben quindici elementi del gruppo squadra, di cui altri due emersi addirittura alla fine del confronto con lae che hanno inevitabilmente anche preso parte a quest'ultimo. Il presidente della società giblu ha voluto commentare questa spiacevole situazione, sottolineando il suo disappunto in maniera piuttosto ...

CASERTA – L’Asl di Caserta non avrebbe potuto bloccare la partita che la Casertana ha giocato ieri con la Viterbese – in nove e con due calciatori risultati positivi al Covid dopo il match – perche’ ...Sono risultati positivi due calciatori della Casertana scesi ieri in campo nella partita contro la Viterbese, valevole per il campionato di Serie C Girone C. Si tratta, fa sapere il club rossoblu, di.