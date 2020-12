Casertana-Viterbese, i campani in campo con 3 “febbricitanti”: due risultano positivi al Covid (Di lunedì 21 dicembre 2020) Vi ricordate il famoso caso di Juventus-Napoli, le polemiche sull’Asl, i focolai, la quarantena? Il protocollo Figc è superato: in Italia ormai facciamo giocare direttamente i positivi. È successo domenica, in Serie C, durante Casertana-Viterbese: finita 0-3, perché i padroni di casa si sono presentati in campo in nove, decimati dal Covid, e con tre giocatori per loro stessa ammissione “febbricitanti”. La partita si è giocata lo stesso, e oggi è arrivato l’esito dei tamponi: positivi. Quindi la Casertana adesso conta i suoi superstiti sulle dita di una mano, e magari il contagio si è esteso anche alla Viterbese. Un disastro. Una figuraccia, l’ennesima del pallone italiano nella gestione Covid. Pensavamo di aver toccato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Vi ricordate il famoso caso di Juventus-Napoli, le polemiche sull’Asl, i focolai, la quarantena? Il protocollo Figc è superato: in Italia ormai facciamo giocare direttamente i. È successo domenica, in Serie C, durante: finita 0-3, perché i padroni di casa si sono presentati inin nove, decimati dal, e con tre giocatori per loro stessa ammissione “”. La partita si è giocata lo stesso, e oggi è arrivato l’esito dei tamponi:. Quindi laadesso conta i suoi superstiti sulle dita di una mano, e magari il contagio si è esteso anche alla. Un disastro. Una figuraccia, l’ennesima del pallone italiano nella gestione. Pensavamo di aver toccato ...

clikservernet : Casertana-Viterbese, i campani in campo con 3 “febbricitanti”: due risultano positivi al Covid - Noovyis : (Casertana-Viterbese, i campani in campo con 3 “febbricitanti”: due risultano positivi al Covid) Playhitmusic - - lucaserafini4 : RT @_AltroPensiero_: TUTTA LA MISERIA DI CASERTANA-VITERBESE - _AltroPensiero_ : RT @_AltroPensiero_: TUTTA LA MISERIA DI CASERTANA-VITERBESE - zazoomblog : Calcio Casertana-Viterbese: due dei nove rossoblu scesi in campo positivi al Covid. Per la UEFA disponibili altri s… -