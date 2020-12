Casertana gioca in 9 causa Covid-19, capitan Castaldo: “Mi vergogno di essere italiano. Chi ha sbagliato paghi” (Di lunedì 21 dicembre 2020) La Casertana perde contro la Viterbese e lo fa a seguito di una gara giocata in 9 uomini a causa delle tante assenze per il Covid-19. Una gara surreale che ha visto il suo proseguimento anche a seguito del triplice fischio quando in conferenza stampa allenatore e presidente non hanno risparmiato parole dure contro le istituzioni. Chi ha affidato, invece, il suo pensiero al sito ufficiale del club è stato il capitano Gigi Castaldo che ha voluto esprimere tutto il suo dissenso per quanto avvenuto in campionato.Furia Casertana, parla Castaldocaption id="attachment 1068755" align="alignnone" width="653" Casertana Castaldo (Instagram Castaldo)/caption"Lo dicevo anche in campo durante la partita. Mi ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 21 dicembre 2020) Laperde contro la Viterbese e lo fa a seguito di una garata in 9 uomini adelle tante assenze per il-19. Una gara surreale che ha visto il suo proseguimento anche a seguito del triplice fischio quando in conferenza stampa allenatore e presidente non hanno risparmiato parole dure contro le istituzioni. Chi ha affidato, invece, il suo pensiero al sito ufficiale del club è stato ilo Gigiche ha voluto esprimere tutto il suo dissenso per quanto avvenuto in campionato.Furia, parlacaption id="attachment 1068755" align="alignnone" width="653"(Instagram)/caption"Lo dicevo anche in campo durante la partita. Mi ...

repubblica : Serie C, Casertana con 15 positivi al Covid e solo 9 giocatori disponibili: Asl allo stadio per i tamponi, ma si gi… - Corriere : Caos Casertana: 15 positivi al Covid, gioca in nove. In campo calciatori con la febbre - Corriere : Caos Casertana: 15 positivi al Covid, gioca in nove. In campo calciatori con la febbre - ItaSportPress : Casertana gioca in 9 causa Covid-19, capitan Castaldo: 'Mi vergogno di essere italiano. Chi ha sbagliato paghi' -… - lupofranci1 : La casertana ha 15 calciatori positivi al Covid..... riesce a scendere in campo in 9 gioca e perde in casa 1-0 Poi… -