Cartoons on the Bay 2020: Arctic Dogs vince il premio Miglior Animazione (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il film Arctic Dogs ha conquistato il premio Miglior Animazione alla alla 24° edizione del festival Cartoons on the Bay. Arctic Dogs, film di cui Iervolino Entertainment è in possesso delle Intellectual Properties dei personaggi per la produzione di spin-off, ha ricevuto il premio Migliore Animazione alla 24° edizione di Cartoons on the Bay, il festival dell'Animazione crossmediale e della TV dei ragazzi promosso da Rai e organizzato da Rai Com. Il lungometraggio animato è tra i titoli più visti quest'anno su Netflix US e ha dato vita allo spin-off Puffins, serie che nelle ultime settimane ha scalato la classifica di Apple TV Italia conquistando la prima posizione, e ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il filmha conquistato ilalla alla 24° edizione del festivalon the Bay., film di cui Iervolino Entertainment è in possesso delle Intellectual Properties dei personaggi per la produzione di spin-off, ha ricevuto ilalla 24° edizione dion the Bay, il festival dell'crossmediale e della TV dei ragazzi promosso da Rai e organizzato da Rai Com. Il lungometraggio animato è tra i titoli più visti quest'anno su Netflix US e ha dato vita allo spin-off Puffins, serie che nelle ultime settimane ha scalato la classifica di Apple TV Italia conquistando la prima posizione, e ...

