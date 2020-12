Carlotta Dell’Isola, chi è: età, altezza, peso, il fidanzato Nello, laurea e lavoro (Di lunedì 21 dicembre 2020) Stiamo parlando della protagonista indiscussa dell’ottava edizione di Temptation Island. Carlotta Dell’Isola è andata oltre il ruolo di fidanzata nel celeberrimo reality per coppie, dimostrando umorismo ed ironia da vendere. Molti hanno messo gli occhi su di lei e, probabilmente, il pubblico italiano l’acclamerà per molto, dandole così la possibilità di sfondare nell’ambito mondo dello spettacolo. Detto fatto, dopo pochi mesi dal debutto a Temptation Island 8 in compagnia del fidanzato Nello, Carlotta Dell’Isola ha accettato di diventare una concorrente del GF Vip 5. Un’opportunità unica che fino alla scorsa primavera non sarebbe mai balenata nella mente della giovane originaria di Anzio, città marinara in provincia di Roma. Cerchiamo di conoscere meglio la promessa ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 21 dicembre 2020) Stiamo parlando della protagonista indiscussa dell’ottava edizione di Temptation Island.è andata oltre il ruolo di fidanzata nel celeberrimo reality per coppie, dimostrando umorismo ed ironia da vendere. Molti hanno messo gli occhi su di lei e, probabilmente, il pubblico italiano l’acclamerà per molto, dandole così la possibilità di sfondare nell’ambito mondo dello spettacolo. Detto fatto, dopo pochi mesi dal debutto a Temptation Island 8 in compagnia delha accettato di diventare una concorrente del GF Vip 5. Un’opportunità unica che fino alla scorsa primavera non sarebbe mai balenata nella mente della giovane originaria di Anzio, città marinara in provincia di Roma. Cerchiamo di conoscere meglio la promessa ...

GrandeFratello : Genuina, pungente, imprevedibile... Carlotta Dell’Isola sta per diventare una nuova concorrente di #GFVIP! ?? - trash_italiano : #GFVIP: fuori Malgioglio, dentro CARLOTTA DELL'ISOLA. - classyramon : Ma quando Signorini parla della somiglianza tra Carlotta dell'isola e I??L??A??R??Y??ma esattamente chi, come, cosa, qua… - Bibi99377666 : Dei nuovi arrivati. Vi piace Carlotta dell’isola? Motivate il no Continua sotto ?? #gfvip - mysamelody : Ma Carlotta dell’isola è una comodina? Peccato ?? #GFVIP -

