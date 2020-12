Caritas Roma | Arsial | bene vostro lavoro di attenzione per la terra

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 dicembre 2020)– “Incoraggio la vostra azione di sostegno, spinta dinamica,e amore per lae tutte le persone che se ne dedicano”. Il direttore delladi, don Benoni Ambarus, ha formulato cosi’ i suoi auguri per i 25 anni di vita di. “Facciamo in modo di difendere sempre di piu’ la, altrimenti ci autodistruggeremo”, ha continuato. “Auguro addi avere questa passione di difesa di una cultura sana di cibo, agricoltura e relazioni. Non abbassiamo la guardia da questo punto di vista, altrimenti ognuno andra’ sulla logica del profitto che a sua volta portera’ all’autodistruzione. Comesiamo determinati a mettere in atto piccole luci di agricoltura sociale, che sono spazi di rigenerazione della ...