Caputo: “E’ stato un periodo molto delicato, ma ora sto meglio. Ringrazio tutti per l’affetto” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Francesco Caputo è tornato in campo e sul suo profilo Instagram ha voluto esprimere le sue emozioni e ringraziare i tifosi neroverdi per l’affetto durante lo stop:“E? stato un periodo molto delicato, ho concentrato tutte le mie forze per recuperare il piu? rapidamente possibile. Ma ora sto meglio… grazie a tutti per l’affetto che mi avete dimostrato durante la mia assenza. #forzasasol”. Il post di Caputo Foto: Twitter ufficiale Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 dicembre 2020) Francescoè tornato in campo e sul suo profilo Instagram ha voluto esprimere le sue emozioni e ringraziare i tifosi neroverdi perdurante lo stop:“E?un, ho concentrato tutte le mie forze per recuperare il piu? rapidamente possibile. Ma ora sto… grazie aperche mi avete dimostrato durante la mia assenza. #forzasasol”. Il post diFoto: Twitter ufficiale Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

clikservernet : Caputo: “E’ stato un periodo molto delicato, ma ora sto meglio. Ringrazio tutti per l’affetto” - Noovyis : (Caputo: “E’ stato un periodo molto delicato, ma ora sto meglio. Ringrazio tutti per l’affetto”) Playhitmusic - - carmine64453476 : @masolinismo in fase di impostazione è stato perfetto, ciccio caputo completamente annullato. se fosse stato della… - havavtid : Ma il Sassuolo sta giocando a perdere col Milan? Primo gol se ci fossero stati dei nani da giardino cone difensori… - renatocaputo71 : La natura classista dello Stato di Renato Caputo - La Città Futura: -