Capello: “Per lo scudetto sarà una corsa a tre. Il Milan? Ibra ha fatto crescere tutti quanti” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Per Fabio Capello la corsa per lo scudetto vedrà protagoniste le attuali prime tre classificate: Milan, Inter e Juventus. Capello è intervenuto ai microfoni di Gr Parlamento e si è soffermato soprattutto sul momento del Milan: “Per lo scudetto è una corsa a tre. Le squadre sono convinte della loro forza, hanno trovato un’identità e una quadratura. Al Milan c’è serenità, la mancanza del pubblico ha aiutato la squadra a crescere e ora i giocatori hanno più convinzione. Il pubblico di San Siro è molto esigente e mette in difficoltà chi non ha molta personalità. Ma adesso anche il pubblico si divertirebbe. Il Milan gioca bene, diverte e fa risultato. Ibrahimovic è stato fondamentale nel ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 dicembre 2020) Per Fabiolaper lovedrà protagoniste le attuali prime tre classificate:, Inter e Juventus.è intervenuto ai microfoni di Gr Parlamento e si è soffermato soprattutto sul momento del: “Per loè unaa tre. Le squadre sono convinte della loro forza, hanno trovato un’identità e una quadratura. Alc’è serenità, la mancanza del pubblico ha aiutato la squadra ae ora i giocatori hanno più convinzione. Il pubblico di San Siro è molto esigente e mette in difficoltà chi non ha molta personalità. Ma adesso anche il pubblico si divertirebbe. Ilgioca bene, diverte e fa risultato.himovic è stato fondamentale nel ...

