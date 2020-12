Canosa, Xylella scoperta in vivaio: 'La magistratura indaghi' (Di lunedì 21 dicembre 2020) Canosa - 'Il focolaio di Xylella in un vivaio di Canosa di Puglia, poco meno di 100 Km a Nord di Bari, è un fatto molto grave, chiediamo alla magistratura di fare luce sulla vicenda e pretendiamo che ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 21 dicembre 2020)- 'Il focolaio diin undidi Puglia, poco meno di 100 Km a Nord di Bari, è un fatto molto grave, chiediamo alladi fare luce sulla vicenda e pretendiamo che ...

StraNotizie : Xylella in vivaio di Canosa, l'appello di Italia Olivicola: 'Indaghi la Procura di Trani. Non diventi un altro Sale… - Cinzialatin : RT @LaGazzettaWeb: Canosa, Xylella scoperta in vivaio: «La magistratura indaghi» - cronaca_news : Xylella in vivaio di Canosa, l'appello di Italia Olivicola: 'Indaghi la Procura di Trani. Non diventi un altro Sale… - rep_bari : Xylella in vivaio di Canosa, l'appello di Italia Olivicola: 'Indaghi la Procura di Trani. Non diventi un altro Sale… - LaGazzettaWeb : Canosa, Xylella scoperta in vivaio: «La magistratura indaghi» -