Campania, bollettino del 21 dicembre: contagi ancora in calo ma risalgono i decessi

Scendono ancora i contagi in Campania. Oggi sono 691, ma con meno tamponi rispetto a quanti sono stati effettuati ieri. Risalgono invece i decessi. Oggi se ne contano 18, mentre ieri soltanto 11 in una giornata sostanzialmente positiva sul fronte Covid.

