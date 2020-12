Calendario Serie A calcio | quali partite vedere su Sky e DAZN | orari | tv e programma 22-23 dicembre

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Last Dance prima della pausa natalizia per il campionato di: laA è pronta fra martedì 22 e mercoledì 23a giocare la quattordicesima giornata del girone d’andata, con un’agenda molto fitta. Il menù verrà inizialmente aperto dai due anticipi del martedì, Crotone-Parma (h 18.30 su) e dal confronto Juventus-Fiorentina (h 20.45 su Sky Sport), per poi proseguire mercoledì con tutti gli altri otto match. Attiva ora. Guarda 3diA TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi Il 23infatti si comincerà con Verona-Inter (h 18.30 Sky Sport) andando avanti successivamente con 7in contemporanea: Roma-Cagliari (h 20.45 su), il big match Milan-Lazio (h 20.45 ...

SkySport : Serie A, il calendario del prossimo turno infrasettimanale: la 14^ giornata - zazoomblog : Serie tv Netflix giugno 2020: calendario uscite e trame principali - #Serie #Netflix #giugno #2020: - Pall_Gonfiato : #SerieA - Ecco dove saranno trasmesse le gare della 14^ giornata di campionato - SmilexTech : @EleirbagAllen siamo a -3 dalla zona Champions dopo le difficoltà di calendario (Champions - Serie A) e Covid avute… - UgoBaroni : RT @SkySport: Serie A, il calendario del prossimo turno infrasettimanale: la 14^ giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Serie

Sky Sport

Last Dance prima della pausa natalizia per il campionato di calcio: la Serie A è pronta fra martedì 22 e mercoledì 23 dicembre a giocare la quattordicesima giornata del girone d'andata, con un'agenda ...Juventus e Atalanta calano il poker mentre le milanesi vincono entrambe per 2-1. Leão realizza il gol più veloce di sempre in Serie A.