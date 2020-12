Calendario Napoli, Insigne: “Spero che le nostre foto portino un sorriso nelle case dei napoletani” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Il nostro Calendario da 14 anni ha un’identità ben precisa, e anche quest’anno, nonostante le difficoltà, siamo riusciti a creare con gran sentimento un prodotto di valore”. Queste le parole di Alessandro Formisano, l’head of operations del club, nella presentazione del nuovo Calendario Ufficiale 2021 SSC Napoli, che sarà disponibile da domani 22 dicembre in tutte le edicole della Campania con il Corriere dello Sport-Stadio. Con lui anche il capitano Lorenzo Insigne e l’attaccante Andrea Petagna che si è soffermato sulla gara persa dal Napoli contro la Lazio: “Ieri la partita più brutta della stagione. Mercoledì vogliamo i tre punti. Dobbiamo concentrarci ed essere uniti per portare a casa i tre punti”. “Ci auguriamo che le nostre ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “Il nostroda 14 anni ha un’identità ben precisa, e anche quest’anno, nonostante le difficoltà, siamo riusciti a creare con gran sentimento un prodotto di valore”. Queste le parole di Alessandro Formisano, l’head of operations del club, nella presentazione del nuovoUfficiale 2021 SSC, che sarà disponibile da domani 22 dicembre in tutte le edicole della Campania con il Corriere dello Sport-Stadio. Con lui anche il capitano Lorenzoe l’attaccante Andrea Petagna che si è soffermato sulla gara persa dalcontro la Lazio: “Ieri la partita più brutta della stagione. Mercoledì vogliamo i tre punti. Dobbiamo concentrarci ed essere uniti per portare a casa i tre punti”. “Ci auguriamo che le...

