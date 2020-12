Calenda contro il Dpcm di Natale: “Prescrizioni barocche e assurde” (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA – . Il leader di Azione commenta in maniera molto critica il decreto legge di Natale che disciplinerà le imminenti feste e che è stato presentato qualche sera fa dal premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. L’ex ministro parla di “Prescrizioni barocche e assurde” e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Salvini chiede di riaprire: “Occorre coraggio” Conte precisa quali sono i congiunti Nuovo Dpcm di Conte, ecco le novità Il nuovo Dpcm fa saltare la visita di Conte in Abruzzo Anticipazioni del nuovo Dpcm Conte chiede che la risposta su Covid e terrorismo sia condivisa e urgente Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA – . Il leader di Azione commenta in maniera molto critica il decreto legge diche disciplinerà le imminenti feste e che è stato presentato qualche sera fa dal premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. L’ex ministro parla di “” e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Salvini chiede di riaprire: “Occorre coraggio” Conte precisa quali sono i congiunti Nuovodi Conte, ecco le novità Il nuovofa saltare la visita di Conte in Abruzzo Anticipazioni del nuovoConte chiede che la risposta su Covid e terrorismo sia condivisa e urgente

Azione_it : 'Azione sta crescendo, ha 400 gruppi e ventimila iscritti. Il polo della serietà e del pragmatismo, determinante pe… - borghi_claudio : IL COMUNISTA DEL DOPOGUERRA ?? (grande Calenda, capito tutto, a tutta forza contro il muro) - webmagazine24 : Calenda contro il #DPCM di #Natale: “Prescrizioni barocche e assurde” - AppostaMi : @PaoloRonk La colpa sarà della Raggi, poi di Renzi e di tutto il PD se non esprimerà un candidato credibile, Calend… - Romy44224741 : @FamaMagna @StefanoDiJenova @t_vitalie @CarloCalenda Non saprei... forse pro e contro come dici tu... però credo ch… -