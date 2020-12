Calciomercato Milan: Milenkovic torna di moda (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il Milan sta legittimando e proteggendo il primato in classifica. Le tante assenze hanno però complicato il cammino dei rossoneri, costretti molte volte a schierare giocatori fuori ruolo come successo con Kalulu. Ecco perché nelle ultime ore, nell’ambiente Milan è tornato di moda il nome di Nikola Milenkovic. Calciomercato Milan: tutti i dettagli Non è un segreto che i rossoneri abbiano tentato di portare il difensore serbo già a Milano nel corso del Calciomercato estivo. Le richieste della Fiorentina erano però risultate troppo elevate per le casse rossonere. I continui infortuni di Musacchio e la poca costanza di Duarte, hanno fatto in modo che la dirigenze rossonera sia nuovamente sulle tracce del difensore viola. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ilsta legittimando e proteggendo il primato in classifica. Le tante assenze hanno però complicato il cammino dei rossoneri, costretti molte volte a schierare giocatori fuori ruolo come successo con Kalulu. Ecco perché nelle ultime ore, nell’ambienteto diil nome di Nikola: tutti i dettagli Non è un segreto che i rossoneri abbiano tentato di portare il difensore serbo già ao nel corso delestivo. Le richieste della Fiorentina erano però risultate troppo elevate per le casse rossonere. I continui infortuni di Musacchio e la poca costanza di Duarte, hanno fatto in modo che la dirigenze rossonera sia nuovamente sulle tracce del difensore viola. ...

