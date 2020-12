Calciomercato Juventus, affondo Pogba: spunta la nuova formula (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il Calciomercato della Juventus si prepara a entrare ufficialmente nel vivo con l’affondo reale e concreto su Pogba. Come evidenziato dalle ultime indiscrezioni i bianconeri proveranno l’assalto al centrocampista francese. Pogba alla Juventus, pronto l’affondo bianconero. E’ questo il piano di gennaio di Paratici in vista della seconda parte di stagione. Come evidenziato da diverse Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ildellasi prepara a entrare ufficialmente nel vivo con l’reale e concreto su. Come evidenziato dalle ultime indiscrezioni i bianconeri proveranno l’assalto al centrocampista francese.alla, pronto l’bianconero. E’ questo il piano di gennaio di Paratici in vista della seconda parte di stagione. Come evidenziato da diverse Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

JuveLiveit : Pogba alla Juventus in prestito, Calciomercato: la strategia per gennaio - JuveLiveit : Calciomercato Juventus, bianconeri sul top player del Real Madrid - infoitsport : Calciomercato Juventus, nuovo bomber a gennaio: 2 occasioni da paura! - mrrandomxxv : La #Juventus cerca il colpo che vale la #ChampionsLeague. In arrivo direttamente dal #BayernMonaco ??… - ItaSportPress : Juventus, obiettivo attaccante: Paratici sceglie tra due bomber - -